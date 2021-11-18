Готовится запрос в Росприроднадзор

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался о скандале вокруг певца Николая Баскова. Речь идет о съемках "натурального блондина" с маленьким тигренком.

Напомним, Басков участвовал в создании праздничного выпуска "Голубого огонька". Николай позировал перед камерами с полосатым хищником – символом 2022 года. Из-за сильного стресса животное испражнилось прямо в студии, что рассмешило всех присутствующих. Видео с инцидентом на своей инстаграм-странице опубликовал телеведущий Андрей Малахов.

Подобное поведение звезд отечественного шоу-бизнеса возмутило общественность. Волна негодования в итоге дошла до Госдумы.

Бурматов заявил, что он вместе с коллегами готовит запрос в Росприроднадзор для проведения проверки. Владимир акцентировал внимание на том, что на съемочной площадке не были созданы специальные условия для содержания зверя.

По словам госдеятеля, если бы съемки проходили в зоопарке или цирке, то никаких вопросов к организаторам не возникло бы, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…", - высказался политик.

Бурматов задался вопросом, кто принес тигренка на съемки "Голубого огонька". Также госдеятеля интересует, имеет ли животное необходимые прививки и ветеринарный паспорт.

Владимир добавил, что это "не театральный реквизит" и даже не домашний питомец, которого можно тискать. Речь идет о диком животном, представляющем угрозу для окружающих.

Ранее актриса Оксана Фандера отреагировала на опубликованное Малаховым видео с тигренком.