Бизнесмен не знает, как выплатить зарплаты сотрудникам

В конце октября этого года новым директором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман. После ухода худрука Эдуарда Боякова учреждение культуры оказалось в плачевном состоянии. В интервью "Российской Газете" театральный деятель рассказал, с какими трудностями он столкнулся.

Кехман заявил, что на данный момент у легендарного театра нет денег на то, чтобы пригласить кого-то на должность художественного руководителя.

"Прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс", – отметил Владимир Абрамович.

Директор МХАТа признался – он не имеет представлений о том, как выплатить зарплату всем сотрудникам за ноябрь и декабрь. Речь идет о 395 работниках учреждения культуры.

Также Кехман отреагировал на слухи, будто он выгнал из театра большое количество человек. По словам бизнесмена, своей работы лишились только пять менеджеров из команды Боякова. Мол, они получали неоправданно большие зарплаты. Владимир Абрамович добавил, что до конца сезона уволит около 40 сотрудников, у которых заканчивается контракт.

Зато директор МХАТа намерен вернуть актеров из "старой гвардии", которые трудились при Татьяне Дорониной. Так, например, он пригласил на работу заведующую литературной частью Галину Ореханову. Кехман учитывает преклонный возраст деятельницы культуры – в мае этого года ей исполнилось 82. По этой причине Галина Александровна будет выполнять свои обязанности дистанционно.

Ранее стало известно о том, что Доронина впервые созвонилась с новым директором МХАТа.