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В июле этого года ушел из жизни кинорежиссер Владимир Меньшов. Данная трагедия выбила из колеи его близких – супругу Веру Алентову и дочь Юлию. В личном микроблоге наследница сценариста рассказала, смогла ли звезда картины "Москва слезам не верит" оправиться после смерти мужа.
Меньшова решила пообщаться с подписчиками в разделе "сторис". Один из пользователей Сети поинтересовался, как себя чувствует 79-летняя Вера Валентиновна. Телеведущая поблагодарила поклонников за внимание и заботу по отношению к ее матери.
"Спасибо большое за беспокойство! Мама здорова и очень много работает, что замечательно", – сообщила Юлия.
Артистка отметила, что в последнее время многие задают вопросы о состоянии Алентовой. К счастью, Вера Валентиновна смогла взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни.
По словам Меньшовой, любимая работа отвлекает родительницу от грустных мыслей. Поэтому телеведущая даже не препятствует Алентовой и не просит ее замедлить темп.
Напомним, Алентова и Меньшов сыграли свадьбу во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ. В 1969 году на свет появилась их общая дочь Юлия.
На данный момент телезвезда замужем за заслуженным артистом РФ Игорем Гориным. Супруги воспитали двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
Ранее Меньшова рассказала о травле в свой адрес после смерти отца. Актрису раскритиковали за то, что она является сторонницей вакцинации против COVID-19.
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