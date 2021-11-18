"Имя боятся называть": Цымбалюк-Романовская указала на виновного в краже денег Джигарханяна

"Имя боятся называть": Цымбалюк-Романовская указала на виновного в краже денег Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
По словам бывшей жены актера, она не брала его накоплений

Недавно пасынок Армена Джигарханяна Степан высказался о наследстве именитого родителя. Мужчина сообщил, что некто опустошил счета звезды кинокартины "Собака на сене". Наследник актера считает, что к этому причастна Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако сама пианистка опровергает данные подозрения.

По словам Джигарханяна-младшего, у Армена Борисовича остались пять счетов. Причем три из них оказались пустыми. На одном счету обнаружились две тысячи рублей, а на другом лежала сумма в размере нескольких пенсий.

Виталина отметила, что Степан должен предоставить документы, которые якобы подтверждают факт снятия ею денег артиста. Без каких-либо банковских выписок заявление мужчины звучит как голословное обвинение.

Только после этого Цымбалюк-Романовская готова высказываться на данную тему. Пианистка заверила – она не могла контролировать счета Армена Борисовича. Ведь такую возможность имел другой человек, передает "Телепрограмма".

"Все его счета были в руках у человека, имя которого боятся сегодня называть", – заявила Виталина.

Артистка предположила, что причина кроется в противоправном характере действий таинственного незнакомца. При этом Цымбалюк-Романовская уточнила – речь идет о приятеле покойного деятеля культуры.

Пианистка сожалеет о том, что правда не может всплыть на поверхность. Остается только гадать, кого именно имела в виду бывшая супруга Джигарханяна. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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