Какие российские знаменитости умерли осенью 2021 года

Константин Глушков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com Николай Арутюнов. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look/ www.globallookpress.com Борис Краснов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Кириллов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look/ www.globallookpress.com Руслан Дулич. Кадр из фильма &#34;Шеф. Возвращение&#34; Дмитрий Галицкий. Кадр youtube.com
Причиной смерти одних стал пресловутый вирус, кончину других спровоцировали иные негативные факторы

Этой осенью из жизни ушли некоторые выдающиеся деятели культуры. Расскажем, кого не стало в сентябре и октябре 2021 года.

Борис Краснов

Борис Краснов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

7 сентября не стало известного сценографа Краснова. Он покинул этот мир в возрасте 60 лет. Последние дни своей жизни продюсер провел в хосписе. После второго инсульта Бориса Аркадьевича разбил паралич. Приятеля Аллы Пугачевой похоронили на Троекуровском кладбище

Николай Аратюнов

Николай Арутюнов. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look/ www.globallookpress.com

Известный рок-музыкант Арутюнов умер 22 сентября. Композитору было 63 года. Николай Рафаэлевич вошел в список тех, чью жизнь унес COVID-19.

Константин Глушков

Константин Глушков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Глушков умер 25 сентября. Актеру, известному по роли Николая Ивановича в популярном сериале "Универ", было 56 лет. Его смерть наступила в результате остановки сердца. Актера похоронили на Алабушевском кладбище в Москве.

Руслан Дулич

Руслан Дулич. Кадр из фильма "Шеф. Возвращение"

Дулич тоже скончался 25 сентября. Причиной смерти 40-летнего артиста стал коронавирус. Руслан сыграл в таких картинах, как "Тайны следствия", "Выжить любой ценой", "Свои" и других.

Дмитрий Галицкий

Дмитрий Галицкий. Кадр youtube.com

Галицкого не стало 21 октября. Клавишник ВИА "Синяя птица" умер из-за приступа поджелудочной железы.

Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look/ www.globallookpress.com

Легендарный диктор Кириллов покинул этот мир 29 октября в возрасте 89 лет. В СМИ распространились две версии смерти телеведущего. В соответствии с первой, Игорь Леонидович стал жертвой коронавируса. Как гласит вторая версия, деятель культуры умер из-за осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Более 20 лет Кириллов вел программу "Время".  

Анастасия ГОРЮНОВА
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