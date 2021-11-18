Причиной смерти одних стал пресловутый вирус, кончину других спровоцировали иные негативные факторы

Этой осенью из жизни ушли некоторые выдающиеся деятели культуры. Расскажем, кого не стало в сентябре и октябре 2021 года.

Борис Краснов

7 сентября не стало известного сценографа Краснова. Он покинул этот мир в возрасте 60 лет. Последние дни своей жизни продюсер провел в хосписе. После второго инсульта Бориса Аркадьевича разбил паралич. Приятеля Аллы Пугачевой похоронили на Троекуровском кладбище

Николай Аратюнов

Известный рок-музыкант Арутюнов умер 22 сентября. Композитору было 63 года. Николай Рафаэлевич вошел в список тех, чью жизнь унес COVID-19.

Константин Глушков

Глушков умер 25 сентября. Актеру, известному по роли Николая Ивановича в популярном сериале "Универ", было 56 лет. Его смерть наступила в результате остановки сердца. Актера похоронили на Алабушевском кладбище в Москве.

Руслан Дулич

Дулич тоже скончался 25 сентября. Причиной смерти 40-летнего артиста стал коронавирус. Руслан сыграл в таких картинах, как "Тайны следствия", "Выжить любой ценой", "Свои" и других.

Дмитрий Галицкий

Галицкого не стало 21 октября. Клавишник ВИА "Синяя птица" умер из-за приступа поджелудочной железы.



Игорь Кириллов

Легендарный диктор Кириллов покинул этот мир 29 октября в возрасте 89 лет. В СМИ распространились две версии смерти телеведущего. В соответствии с первой, Игорь Леонидович стал жертвой коронавируса. Как гласит вторая версия, деятель культуры умер из-за осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Более 20 лет Кириллов вел программу "Время".