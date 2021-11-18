"Вы меня, конечно, извините": Хромченко взбесилась на съемках "Модного приговора"

"Вы меня, конечно, извините": Хромченко взбесилась на съемках "Модного приговора"
Эвелина Хромченко. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Стилист не дала героиню выпуска в обиду

Эвелина Хромченко славится тем, что порой может позволить себе жестко высказаться в адрес героев "Модного приговора". В этот раз знаменитый стилист повздорила с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным. 

Конфликт разгорелся, когда героиня выпуска предстала перед зрителями в черной обтягивающей майке и лосинах. И если Александр Васильев тут же начал расхваливать фигуру блондинки, то Блохин обратил внимание на то, что у девушки слишком широкая грудная клетка, а грудь при этом "маловата". Хирург посоветовал блондинке увеличить бюст на полтора размера, чтобы "было то, что надо". 

В дело тут же вступила Хромченко, которая призналась, что была шокирована таким беспардонным и хамским поведением. 

"Впервые в жизни слышу, чтобы врач, тем более публично, позволил себе такое высказывание. Вы меня, конечно, извините, впервые сталкиваюсь с этим. Я обязательно проверю медицинскую историю. Я такого не видела и не слышала ни-ког-да", 

– разгневалась Эвелина. 

В комментариях пользователи подержали телеведущую. 

"Эвелина – МОЛОДЕЦ! Посадила "доктора" на место! Вот такие как он режут, кромсают глупых женщин за их же деньги! А Эвелина вывернула его наизнанку!", "Эвелина – эталон! Никогда не разочаровывает", "Эвелину обожаю, как она умеет защитить женщину  ни один мужчина с ней не сравнится", "Эвелина сегодня восстала против всех мужчин", 

– написали зрители. 

Ранее участница "Модного приговора" вывела Васильева из себя. 

Источник: "Модный приговор" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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