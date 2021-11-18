Стилист не дала героиню выпуска в обиду

Эвелина Хромченко славится тем, что порой может позволить себе жестко высказаться в адрес героев "Модного приговора". В этот раз знаменитый стилист повздорила с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным.

Конфликт разгорелся, когда героиня выпуска предстала перед зрителями в черной обтягивающей майке и лосинах. И если Александр Васильев тут же начал расхваливать фигуру блондинки, то Блохин обратил внимание на то, что у девушки слишком широкая грудная клетка, а грудь при этом "маловата". Хирург посоветовал блондинке увеличить бюст на полтора размера, чтобы "было то, что надо".

В дело тут же вступила Хромченко, которая призналась, что была шокирована таким беспардонным и хамским поведением.

"Впервые в жизни слышу, чтобы врач, тем более публично, позволил себе такое высказывание. Вы меня, конечно, извините, впервые сталкиваюсь с этим. Я обязательно проверю медицинскую историю. Я такого не видела и не слышала ни-ког-да",

– разгневалась Эвелина.

В комментариях пользователи подержали телеведущую.

"Эвелина – МОЛОДЕЦ! Посадила "доктора" на место! Вот такие как он режут, кромсают глупых женщин за их же деньги! А Эвелина вывернула его наизнанку!", "Эвелина – эталон! Никогда не разочаровывает", "Эвелину обожаю, как она умеет защитить женщину ни один мужчина с ней не сравнится", "Эвелина сегодня восстала против всех мужчин",

– написали зрители.

Ранее участница "Модного приговора" вывела Васильева из себя.