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В минувшую среду, 17 ноября, скончалась актриса и телеведущая Кристина Асмаловская. Сообщалось, что деятельница культуры стала жертвой коронавируса. Однако появилась и другая версия трагедии.
По данным телеграм-канала "112", Асмаловская страдала из-за цирроза печени. Якобы Кристина злоупотребляла алкоголем.
Некоторое время назад ведущая "АБВГДейки" подхватила COVID-19. Пресловутый вирус ударил по "слабому месту" знаменитости. Зараза привела к обострению хронического заболевания, что и стало причиной летального исхода.
Кристина умерла в одной из московских больниц. Звезде был 41 год.
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