Не коронавирус: стала известна причина смерти ведущей Асмаловской

По некоторым данным, артистка злоупотребляла алкоголем

В минувшую среду, 17 ноября, скончалась актриса и телеведущая Кристина Асмаловская. Сообщалось, что деятельница культуры стала жертвой коронавируса. Однако появилась и другая версия трагедии.

По данным телеграм-канала "112", Асмаловская страдала из-за цирроза печени. Якобы Кристина злоупотребляла алкоголем.

Некоторое время назад ведущая "АБВГДейки" подхватила COVID-19. Пресловутый вирус ударил по "слабому месту" знаменитости. Зараза привела к обострению хронического заболевания, что и стало причиной летального исхода.

Кристина умерла в одной из московских больниц. Звезде был 41 год. 

Источник: Телеграм-канал "112" • Требует проверки
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей