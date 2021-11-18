По некоторым данным, артистка злоупотребляла алкоголем

В минувшую среду, 17 ноября, скончалась актриса и телеведущая Кристина Асмаловская. Сообщалось, что деятельница культуры стала жертвой коронавируса. Однако появилась и другая версия трагедии.

По данным телеграм-канала "112", Асмаловская страдала из-за цирроза печени. Якобы Кристина злоупотребляла алкоголем.

Некоторое время назад ведущая "АБВГДейки" подхватила COVID-19. Пресловутый вирус ударил по "слабому месту" знаменитости. Зараза привела к обострению хронического заболевания, что и стало причиной летального исхода.

Кристина умерла в одной из московских больниц. Звезде был 41 год.