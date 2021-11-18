Умер знаменитый артист Савочкин из "Ночного дозора"

Умер знаменитый артист Савочкин из "Ночного дозора"
Игорь Савочкин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезде было всего 58 лет

Очередная трагедия произошла в сфере кинематографа. Сегодня, 18 ноября, появилась информация о смерти популярного артиста телесериалов Игоря Савочкина. Знаменитости не стало на 59-м году жизни.

О печальном событии рассказала блогерша Алеся Казанцева на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Девушка призналась, что тяжело переживает утрату. В свое время Савочкин поддерживал ее в построении карьеры медийной личности. Сообщается, что знаменитого артиста не стало накануне, 17 ноября.

Какой недуг унес жизнь любимца российских телезрителей, пока неизвестно. Ранее в прессе появилась информация, что Савочкин был госпитализирован с сильными болями в спине. Тогда ничего не предвещало беду, сообщалось, что артист чувствует себя хорошо и вскоре планирует выписаться из больницы. Однако судьба распорядилась иначе, и земной путь Игоря прервался.

При этом по предварительной информации, которая появилась в распоряжении авторов телеграм-канала Mash, смерть наступила из-за проблем с печенью. Также сообщается, что артист боролся с онкологией.

Ныне покойный актер появился на свет в 1963-м году в сельской местности Саратовской области. Долгое время талантливый артист играл на театральной сцене. Также Савочкин работал вместе с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым в его компании "Базелевс".

Российские зрители хорошо знакомы с талантом Игоря по таким нашумевшим кинопроектам, как "Ночной дозор", "Любовь под прикрытием". Также Савочкин успел сняться в знаменитом фильме "Левиафан".

Стоит отметить, что у знаменитости давно начались проблемы со здоровьем. Несколько лет назад ему провели сложную операцию из-за заболевания дыхательной системы.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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