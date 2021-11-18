Артистку сильно ранил поступок Андрея

Знаменитая российская певица Маша Распутина рассказала, почему серьезно обиделась на звездного ведущего Андрея Малахова. Оказалось, причина кроется в скандальном выпуске его телепередачи "Прямой эфир", в котором поучаствовала наследница знаменитости.



Исполнительница нашумевшего хита "Роза чайная" отметила, что всегда тепло относилась к Андрею и считала его близким приятелем. Большой дружбы между знаменитостями не было, но взаимная приязнь и уважение всегда присутствовали.

Все изменилось после того, как Малахов пригласил на шоу дочку Распутиной Марию Захарову. Тогда семейные тайны знаменитости оказались на всеобщем обозрении. Мария подчеркнула: больше всего ее обидел тот факт, что Андрей даже не предупредил приятельницу о том, что снимает ее дочку в своей программе. Распутина уверена, что Малахов мог хотя бы позвонить.

При этом артистка подчеркнула, что негативно относится к подобного рода скандальным телешоу.

"Я так не люблю эти сплетни, склоки. Я ненавижу неправду и грязь, потому что родилась в Сибири", – рассказала звезда на передаче "Алена, блин!".

Напомним, Мария Захарова обвинила старшего брата в домогательствах. Прямо на телешоу родственники подрались, после чего дочка Распутиной оказалась в больнице. Сообщалось, что у звездной наследницы обнаружили повреждения внутренних органов.