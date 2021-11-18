"Ненавижу неправду и грязь": Распутина назвала причину ссоры с Малаховым

"Ненавижу неправду и грязь": Распутина назвала причину ссоры с Малаховым
Маша Распутина. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистку сильно ранил поступок Андрея

Знаменитая российская певица Маша Распутина рассказала, почему серьезно обиделась на звездного ведущего Андрея Малахова. Оказалось, причина кроется в скандальном выпуске его телепередачи "Прямой эфир", в котором поучаствовала наследница знаменитости.

Исполнительница нашумевшего хита "Роза чайная" отметила, что всегда тепло относилась к Андрею и считала его близким приятелем. Большой дружбы между знаменитостями не было, но взаимная приязнь и уважение всегда присутствовали.

Все изменилось после того, как Малахов пригласил на шоу дочку Распутиной Марию Захарову. Тогда семейные тайны знаменитости оказались на всеобщем обозрении. Мария подчеркнула: больше всего ее обидел тот факт, что Андрей даже не предупредил приятельницу о том, что снимает ее дочку в своей программе. Распутина уверена, что Малахов мог хотя бы позвонить.

При этом артистка подчеркнула, что негативно относится к подобного рода скандальным телешоу.

"Я так не люблю эти сплетни, склоки. Я ненавижу неправду и грязь, потому что родилась в Сибири", – рассказала звезда на передаче "Алена, блин!".

Напомним, Мария Захарова обвинила старшего брата в домогательствах. Прямо на телешоу родственники подрались, после чего дочка Распутиной оказалась в больнице. Сообщалось, что у звездной наследницы обнаружили повреждения внутренних органов.

Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей