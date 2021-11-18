В прессе давно ходят слухи, что пара вот-вот может распасться

Личная жизнь "блондинки в шоколаде" Ксении Собчак уже несколько десятилетий находится под пристальным вниманием журналистов. Каждый неосторожный шаг рождает волну кривотолков. На этот раз причиной бурных обсуждений стало то, что ее муж, известный театральный режиссер Константин Богомолов вышел в свет без обручального кольца.



Любопытная ситуация сложилась во время визита звездного семейства на мероприятие, посвященное юбилею кинотеатра "Художественный". Журналисты внимательно изучили внешний вид знаменитостей и обратили внимание на интересную деталь. Оказалось, что Ксения отправилась на светское мероприятие, как и полагается, с кольцом на пальце. А вот Константин оставил символ вечной любви дома.

Неудивительно, что такое странное решение озадачило журналистов. Многие стали рассуждать о возможной размолвке между супругами. Действительно, демонстративно приходить без кольца, зная, что все обратят на это внимание – явная провокация.

Впрочем, опытный таролог Марианна Абравитова считает, что семейное счастье Собчак в безопасности. По ее мнению, именитые супруги очень любят и дополняют друг друга, так что их ждут долгие годы счастливой семейной жизни.

К слову, недавно телеведущая рассказала о решении, которое изменило ее жизнь. Судьбоносный шаг Ксения сделала, переживая большое горе из-за смерти своего отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.