"Гена Букин" расставил все точки над i

Юмористический сериал "Счастливы вместе" в свое время пользовался огромной популярностью среди российских зрителей. Семейство Букиных для многих стало родным. Долгие годы люди задавались вопросом, удалось ли исполнителю главной роли Виктору Логинову закрутить роман со своей партнершей Натальи Бочкаревой. Наконец артист решил откровенно рассказать об их отношениях.



Логинов в курсе, что ходило немало слухов о любовной связи между ним и его сериальной женой. Однако актер уверяет, что никаких оснований для таких выдумок никогда не было. Артистов связывали исключительно рабочие отношения. Ни о какой романтике и речи не шло.

Логинов пояснил, что всегда с большой ответственностью подходит к съемкам. Крутить романы при совместной работе над кинопроектом – плохая затея. В беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" Виктор заявил, что в противном случае ему пришлось бы перелюбить всех своих партнерш по различным проектам. А к такому Логинов вовсе не готов.

Он также отметил, что во время съемок проводил с Бочкаревой и другими артистами по 12 часов в сутки. Этого времени вполне хватало, чтобы насытиться обществом друг друга. Вне работы они практически никогда не встречались. При этом Виктор признался, что считает Наталью замечательным человеком и очень порядочной женщиной.

К слову, недавно стало известно о проблемах в семейной жизни Логинова. Так, поговаривали, что над его браком с Марией Гуськовой навис развод, однако в последний момент влюбленные передумали.