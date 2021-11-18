Подданные очень переживают за здоровье своего монарха

Пугающие разговоры о состоянии британской королевы Елизаветы Второй уже долгое время бродят в прессе и социальных сетях. При этом свежие кадры с Ее Величеством не вселяют оптимизма. Странный цвет рук Елизаветы сильно обеспокоил интернет-пользователей.



Бурное обсуждение вызвал фотоотчет с недавней официальной встречи королевы. Елизавета пообщалась с главой штаба британских вооруженных сил Ником Картером. Рандеву провели в Виндзорском замке. Вскоре высокопоставленный британец отправится в отставку. Однако эти нюансы не особо интересуют подданных королевы.

Все внимание британцев было приковано к ее рукам. Многие отметили странный фиолетовый оттенок кожи монаршей особы. Разумеется, такой нездоровый цвет сразу породил волну обсуждений состояния 95-летней королевы. Многие забеспокоились, что глава первого семейства Великобритании тяжело больна. Впрочем, нашлись и те, кто отметили, что для своего почтенного возраста Елизавета выглядит великолепно.

"Приятно видеть, но ее руки выглядят ужасно", "Ее руки выглядят действительно фиолетовыми", – пишут комментаторы.

Также многие пользователи Сети отметили, что глава Букингемского дворца сильно потеряла в весе.

К слову, недавно стало известно о том, что королева действительно плохо себя чувствует. Монарх начала пропускать важные мероприятия, чего ранее никогда себе не позволяла.