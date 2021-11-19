Подключили к ИВЛ: Марина Хлебникова в тяжелом состоянии после пожара

Подключили к ИВЛ: Марина Хлебникова в тяжелом состоянии после пожара
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врачи борются за жизнь певицы

Накануне вечером, 18 ноября, стало известно, что в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. В этот момент дома находились муж и мать артистки. По некоторым данным, внутри также была дочь певицы. Никто из них не пострадал. Возгорание случилось в комнате, где находилась звезда 90-х. По информации, имеющейся в распоряжении СМИ, она уснула с непотушенной сигаретой в руках. 

Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным РЕН ТВ, сейчас исполнительница хита "Чашка кофию" не может дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили ее к ИВЛ. Она получила многочисленные ожоги по всему телу и отравилась угарным газом, уточняет "Пятый канал"

О трагедии уже высказались официальные представители певицы. Комментировать произошедшее они отказались, сказав, что все обязательно расскажут, но позже. 

"Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего", 

– говорится в посте, опубликованном в официальном "Инстаграме" звезды. 

Поведали о пожаре и очевидцы страшных событий. Сосед певицы рассказал изданию Popcake, что на месте ЧП было много пожарных. 

"Кричали, что нашли женщину, оказалось это была бабушка, пострадавшая, моя соседка, мама Марины", 

– поделился мужчина, добавив, что пострадавшая Хлебникова вышла на улицу самостоятельно. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей