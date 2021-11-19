Врачи борются за жизнь певицы

Накануне вечером, 18 ноября, стало известно, что в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. В этот момент дома находились муж и мать артистки. По некоторым данным, внутри также была дочь певицы. Никто из них не пострадал. Возгорание случилось в комнате, где находилась звезда 90-х. По информации, имеющейся в распоряжении СМИ, она уснула с непотушенной сигаретой в руках.

Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным РЕН ТВ, сейчас исполнительница хита "Чашка кофию" не может дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили ее к ИВЛ. Она получила многочисленные ожоги по всему телу и отравилась угарным газом, уточняет "Пятый канал".

О трагедии уже высказались официальные представители певицы. Комментировать произошедшее они отказались, сказав, что все обязательно расскажут, но позже.

"Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего",

– говорится в посте, опубликованном в официальном "Инстаграме" звезды.

Поведали о пожаре и очевидцы страшных событий. Сосед певицы рассказал изданию Popcake, что на месте ЧП было много пожарных.

"Кричали, что нашли женщину, оказалось это была бабушка, пострадавшая, моя соседка, мама Марины",

– поделился мужчина, добавив, что пострадавшая Хлебникова вышла на улицу самостоятельно.