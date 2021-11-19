Пострадавшая при пожаре Хлебникова находится в коме

Пострадавшая при пожаре Хлебникова находится в коме
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица получила сильные ожоги

СМИ сообщают, что певица Марина Хлебникова, которая попала в больницу после пожара в ее квартире, находится в коме.

Как стало известно, артистка получила сильные ожоги 20% тела. Об этом пишет сайт РЕН ТВ.

Пожар в квартире Хлебниковой случился накануне вечером. По предварительным данным, это произошло из-за непотушенной сигареты. Как сообщила журналистам ее дочь, певица часто курила в комнате. Пострадавшую при пожаре звезду увезли в больницу. Ранее СМИ передавали, что Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности о случившемся – в нашем материале.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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