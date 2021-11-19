Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
СМИ сообщают, что певица Марина Хлебникова, которая попала в больницу после пожара в ее квартире, находится в коме.
Как стало известно, артистка получила сильные ожоги 20% тела. Об этом пишет сайт РЕН ТВ.
Пожар в квартире Хлебниковой случился накануне вечером. По предварительным данным, это произошло из-за непотушенной сигареты. Как сообщила журналистам ее дочь, певица часто курила в комнате. Пострадавшую при пожаре звезду увезли в больницу. Ранее СМИ передавали, что Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности о случившемся – в нашем материале.
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами