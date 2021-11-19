Мужчина покончил с собой три года назад

Появились новые подробности трагедии, которая произошла в квартире Марины Хлебниковой. Как оказалось, осенью, три года назад, в этом же доме покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов.

Музыкант боролся с последствиями инсульта. Исполнительница хита "Солнышко мое, вставай!" решила помочь бывшему супругу и забрала его к себе, чтобы ухаживать. На тот момент они уже были разведены, уточняет телеканал "360".

Незадолго до смерти Логинов пил много лекарств, его состояние ухудшалось. Тело артиста обнаружила сама Хлебникова. Из-за пережитого стресса у нее был нервный срыв. В предсмертной записке экс-супруг назвал певицу смыслом жизни.

К слову, стала известна предварительная причина пожара. Изначально СМИ писали, что звезда 90-х уснула с непотушенной сигаретой. Однако РИА "Новости" выяснили, что возгорание могло произойти из-за замыкания проводки. Недавно в квартире певицы делали ремонт.

Напомним, что пожар случился накануне вечером. В результате ЧП артистка получила серьезные ожоги по всем телу и отравилась угарным газом. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского. Сейчас Хлебникова находится в коме. Дышать самостоятельно она не может, поэтому специалисты подключили ее к ИВЛ.