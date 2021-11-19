Артистка Кормухина долгое время отстаивает свои права на кавер-версию композиции

Уже несколько лет тянутся разбирательства между двумя российскими артистками Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной. Последняя утверждает, что любимица миллионов украла у нее обработку знаменитой песни Виктора Цоя "Кукушка". Теперь стало известно, что в скандальных разборках примет участие именитый композитор Игорь Крутой.



О ситуации рассказала юрист обиженной певицы Валерия Рытвина. Адвокат уверяет, что популярная версии "Кукушки" принадлежит Ольге. Она подала в суд на Полину и потребовала провести экспертизу двух музыкальных дорожек. Однако, по какой-то причине суд первой инстанции отказался проверять песни и встал на сторону Гагариной.

Рытвина убеждена, что такое положение дел сложилось после того, как к разбирательствам подключилась известный адвокат Елена Забралова. В свое время она работала с самыми влиятельными людьми нашей страны. Представители Кормухиной уверены, что этого опытного юриста пригласили именно потому, что правда далеко не на стороне Гагариной. Забралова якобы сумела оказать давление на суд, поэтому он отказал певице-истице.

Однако Ольга не сдается, ее сторона уже обратилась с жалобой в Мосгорсуд. На удивление, инстанция отреагировала и решила заняться этим делом. В первую очередь, наконец-то будет проведена экспертиза.

При этом любопытно, что Гагарина решила подключить к делу своего близкого друга Игоря Крутого. Композитор также будет участвовать в экспертизе и наверняка постарается отстоять права Полины. Впрочем, представители Кормухиной убеждены, что у Гагариной нет никаких шансов.

"Результат экспертизы окончательно уничтожит репутацию Полины", – говорят адвокаты.

К слову, недавно у Гагариной начались серьезные проблемы в семье. После скандального развода с мужем к ней наведались органы опеки.

