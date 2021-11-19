На долгое время актер стал заложником одной роли

Виктора Логинова все узнали благодаря сериалу "Счастливы вместе". За жизнью семьи Букиных следила вся страна. Однако ситком давно закончился, а об актере долгое время ничего не было слышно. Артист рассказал, как изменилась его жизнь после окончания проекта.

О тех временах Логинов вспоминает с улыбкой и благодарностью, потому что благодаря своему Гене Букину он смог неплохо заработать. Со временем актер купил себе машину, квартиру, дом, а затем и апартаменты в Болгарии.

Но когда сериал закрыли, то финансы начали петь романсы. Заработанные деньги Логинов никуда не вкладывал, бизнес не открывал, потому, как честно признался сам, предприниматель из него никакой.

Появилась и другая проблема. Виктор хотел играть в кино, но режиссеры не хотели его снимать. На долгое время он стал заложником одной роли. Все знали его как Гену Букина, а не Виктора Логинова. Даже прохожие на улицах порой кричали вслед имя его героя из сериала.

На многочисленных картинках актеру обещали перезвонить, но этого так и не происходило.

Особенно больно ударила по Логинову пандемия. Ему даже пришлось продать загородный дом в Тульской области.

"Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы",

– закончил артист.

Но сейчас в жизни Виктора все налаживается, а в скором времени на экраны выйдет картина, где он исполнил главную роль.

Ранее Логинов ответил на слухи о романе со своей экранной женой Натальей Бочкаревой.



