Во многом лечение будет зависеть от глубины ожогов

Как пишут СМИ, у Марины Хлебниковой, которая сейчас находится в коме, диагностированы ожоги 50% тела. Пластический хирург Наталья Ваганова рассказала, как будут восстанавливать лицо звезды 90-х.

Врач отметила, что все зависит от серьезности и глубины поражения. Если ожог первой степени, то он заживет без хирургического вмешательства за короткий период времени. Если травмы более серьезные, то потребуется около двух недель.

"Если IIIа (степени – прим.ред.), то за три недели, если IIIб, то уже делается пересадка кожи",

– объяснила Ваганова телеканалу "360".

В случае с Хлебниковой, если она получила серьезные ожоги, то последствия могут быть плачевными. Особенно, если огонь повредил лицо и грудь, где кожа особенно нежная. Такие поражения, как правило, сочетаются с ожогом дыхательных путей. Из-за этого может появиться пневмония.

Ожоги лица, добавила пластический хирург, лечат открытым способом, не накладывая повязок. Однако не исключено, что Хлебниковой все-таки может потребоваться пересадка кожи. Такая операция возможна, если у ожоги IIIб степени. В таком случае лицо появляются грубые рубцы. Без хирургического вмешательства не обойтись, потому что это необходимо для того, чтобы певица выжила.

Ранее стало известно, что сгоревшая квартира Хлебниковой оказалась местом самоубийства ее первого мужа.