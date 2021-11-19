86-летняя актриса продолжает работать

В последнее время советская и российская актриса Валентина Талызина редко появляется в каких-либо телевизионных проектах. Журналисты из издания "Телепрограмма" выяснили, куда пропала народная артистка РСФСР.

Как рассказала сама Талызина, она уже около трех лет не снимается в кино. Валентина Илларионовна больше не получает предложений от отечественных режиссеров.

"В кино не приглашают", – пожаловалась актриса.

Однако 86-летняя деятельница культуры не сидит без работы. Артистка задействована в спектакле "Волки и овцы", где ей досталась главная роль.

Талызина заверила, что переживать за нее не стоит. Она довольна своей пенсией и условиями существования. Звезда картины "Старики-разбойники" добавила, что у нее в жизни все спокойно и благополучно.

Валентина Илларионовна вспомнила – как-то раз к ней подошла одна женщина. Незнакомка призналась, что ей очень нравится актриса. Когда кинозвезда поинтересовалась, почему, та честно ответила – мол, Талызина никогда не примеряет на себя какие-либо маски, а всегда остается собой.

Деятельница культуры рассказала, что окружающие часто делают ей комплименты по поводу внешнего вида. Это сильно удивляет артистку, ведь она считает, что не сильно изменилась.

Ранее Валентина Илларионовна предрекла провал голливудской "Иронии Судьбы". Ремейк советской картины планировали снимать летом 2021 года.