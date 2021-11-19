Умерла актриса из "12 стульев" Агапова

Умерла актриса из "12 стульев" Агапова
Нина Агапова. Кадр из фильма "Какая чудная игра"
Деятельнице культуры было 95 лет

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова. Трагическую новость сообщил режиссер Сергей Капков на своей странице в "Фейсбук".

Неизвестно, что послужило причиной смерти актрисы. Деятельница культуры покинула этот мир в возрасте 95 лет.

Капков с горечью отметил, что для Нины Федоровны не нашлось места в советском кино, хотя она была невероятно талантливой и яркой. Агаповой доставались лишь эпизодические роли. Так, она сыграла в картинах "12 стульев", "Старики-разбойники", "По семейным обстоятельствам", "Берегите мужчин!" и других.

Зато артистка имела возможность блистать на сцене театра.

"В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы. <...> Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз", – рассказал Сергей Владимирович.

По словам сценариста, у Нины Федоровны до самой старости была замечательная фигура.

В какой-то момент Агапова решила завершить актерскую карьеру. Она попрощалась и с кино, и с родным театром. Деятельница культуры закрылась ото всех и отказалась давать интервью. Раз в год Капков навещал ее – они беседовали по душам и вспоминали прошлое.

Режиссер отметил, что артистка была невероятно остроумной женщиной с развитым чувством самоиронии. Сергей Владимирович до сих пор не может поверить в то, что ее больше нет. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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