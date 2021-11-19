Деятельнице культуры было 95 лет

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова. Трагическую новость сообщил режиссер Сергей Капков на своей странице в "Фейсбук".

Неизвестно, что послужило причиной смерти актрисы. Деятельница культуры покинула этот мир в возрасте 95 лет.

Капков с горечью отметил, что для Нины Федоровны не нашлось места в советском кино, хотя она была невероятно талантливой и яркой. Агаповой доставались лишь эпизодические роли. Так, она сыграла в картинах "12 стульев", "Старики-разбойники", "По семейным обстоятельствам", "Берегите мужчин!" и других.

Зато артистка имела возможность блистать на сцене театра.

"В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы. <...> Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз", – рассказал Сергей Владимирович.

По словам сценариста, у Нины Федоровны до самой старости была замечательная фигура.

В какой-то момент Агапова решила завершить актерскую карьеру. Она попрощалась и с кино, и с родным театром. Деятельница культуры закрылась ото всех и отказалась давать интервью. Раз в год Капков навещал ее – они беседовали по душам и вспоминали прошлое.

Режиссер отметил, что артистка была невероятно остроумной женщиной с развитым чувством самоиронии. Сергей Владимирович до сих пор не может поверить в то, что ее больше нет.