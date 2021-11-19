Приятель развеял слухи об алкоголизме певицы

В пятницу, 19 ноября, СМИ распространили новость, что советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова певица впала в кому после пожара в собственной квартире. Звезда поступила в больницу с 50% ожогов тела. Друг исполнительницы Яша Яблочник откровенно рассказал о том, что происходило в ее жизни до печального инцидента.

Появилась версия, что ЧП произошло из-за пристрастия Хлебниковой к спиртному – мол, она уснула с сигаретой в руках, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Однако Яблочник заявил – народная артистка РФ не пила и не употребляла запрещенные вещества.

При этом Яша признался, что психическое состояние Марины Арнольдовны было "подорвано".

"У нее была постоянная депрессия. Она похоронила мужа", – отметил молодой человек.

Напомним, первый супруг певицы Антон Логинов ушел из жизни в 2018 году. Это сильно подкосило Хлебникову.

Также Марина Арнольдовна не могла смириться с отсутствием работы. Ее не приглашали на телепередачи и не звали на корпоративы. Артистка столкнулась с невостребованностью, что негативно отразилось на ее и так не простом положении, передает "Комсомольская Правда".

Яблочник рассказал, что в последний раз общался с исполнительницей две недели назад. Певица поделилась с приятелем своими музыкальными материалами, которые еще не были изданы. Тогда Яша и подумать не мог, что с ней что-то произойдет.

Ранее пластический хирург Наталья Ваганова рассказала, как будут восстанавливать обгоревшее лицо Хлебниковой.