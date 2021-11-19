Документ не был опубликован в срок

Вокруг выступлений Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького до сих пор ходят различные слухи. При этом бывшая звезда "Дома-2" больше не выйдет на сцену театра, поскольку новый директор Владимир Кехман снял спектакль "Чудесный грузин", в котором она играла, с репертуара. Журналисты выяснили любопытную информацию о договоре певицы с учреждением культуры.

Ранее исполнительница хита "Мало половин" заявляла, что МХАТ заключил с ней контракт почти на полмиллиона рублей. Однако, как сообщает РИА ФАН, бывший художественный руководитель театра Эдуард Бояков обязался выплатить ей 234 тысячи рублей. Остается только гадать, зачем Бузова преувеличила размер своего заработка в два раза.

На этом странности не закончились. На сайте госзакупок в документе об указании соответствующих услуг обнаружились нарушения. Во-первых, договор не был опубликован в срок. Во-вторых, в бумагах отсутствовала подпись, указывающая на то, что все условия контракта были выполнены.

Напомним, после ухода Боякова Кехман сначала отменил спектакль "Чудесный грузин". Театральный деятель указал на то, что билеты продавались очень плохо. На своей странице в "Инстаграм" Ольга прокомментировала заявление нового директора МХАТа. Она указала на то, что Владимир Абрамович вводит общественность в заблуждение. По словам телеведущей, ажиотаж вокруг постановки с ее участием был огромным. Мол, билеты разлетались как горячие пирожки. 17 ноября стало известно о том, что Кехман снял скандальный спектакль с репертуара.