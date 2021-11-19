Стены в копоти: как выглядит квартира Хлебниковой после пожара – фото

Стены в копоти: как выглядит квартира Хлебниковой после пожара – фото
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
От дивана знаменитости остались одни пружины

В Сети появились фотографии квартиры певицы Марины Хлебниковой, где 19 ноября произошел пожар. В результате происшествия заслуженная артистка РФ получила серьезные ожоги. На данный момент она находится в коме.

Пугающие снимки опубликовал телеграм-канал SHOT. На фотографиях можно заметить стены, покрытые черной копотью, а также сгоревший диван, от которого остались одни пружины. По всей видимости, на момент возгорания Хлебникова лежала именно на нем.

По одной из версий, Марина Арнольдовна уснула с сигаретой в руках. Якобы исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Языки пламени безжалостно прошлись по обоям, потолку, окнам и предметам мебели. Комнаты, расположенные рядом с той, где произошло возгорание, пострадали значительно меньше. Однако едкий запах гари еще долгое время будет напоминать о страшном происшествии.

Хлебникову доставили в НИИ имени Склифосовского. По имеющимся данным, у нее обожжено около 50% тела. Особенно пострадали лицо, шея и руки 56-летней знаменитости. Не исключено, что певице придется пересаживать кожу.

Ранее друг артистки Яша Яблочник рассказал о жизни Хлебниковой до трагедии. Молодой человек опроверг слухи о том, что исполнительница страдала от алкоголизма. По его словам, у Марины Арнольдовны была депрессия, вызванная смертью первого мужа Антона Логинова и невостребованностью в профессии. Однако на бутылку певица не налегала.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей