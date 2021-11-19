От дивана знаменитости остались одни пружины

В Сети появились фотографии квартиры певицы Марины Хлебниковой, где 19 ноября произошел пожар. В результате происшествия заслуженная артистка РФ получила серьезные ожоги. На данный момент она находится в коме.

Пугающие снимки опубликовал телеграм-канал SHOT. На фотографиях можно заметить стены, покрытые черной копотью, а также сгоревший диван, от которого остались одни пружины. По всей видимости, на момент возгорания Хлебникова лежала именно на нем.

По одной из версий, Марина Арнольдовна уснула с сигаретой в руках. Якобы исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Языки пламени безжалостно прошлись по обоям, потолку, окнам и предметам мебели. Комнаты, расположенные рядом с той, где произошло возгорание, пострадали значительно меньше. Однако едкий запах гари еще долгое время будет напоминать о страшном происшествии.

Хлебникову доставили в НИИ имени Склифосовского. По имеющимся данным, у нее обожжено около 50% тела. Особенно пострадали лицо, шея и руки 56-летней знаменитости. Не исключено, что певице придется пересаживать кожу.

Ранее друг артистки Яша Яблочник рассказал о жизни Хлебниковой до трагедии. Молодой человек опроверг слухи о том, что исполнительница страдала от алкоголизма. По его словам, у Марины Арнольдовны была депрессия, вызванная смертью первого мужа Антона Логинова и невостребованностью в профессии. Однако на бутылку певица не налегала.