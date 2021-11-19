Сейчас идет борьба за жизнь певицы

Сегодня, 19 ноября, общественность шокировала новость о пожаре в доме Марины Хлебниковой. Вечером в студию Андрея Малахова "Прямой эфир" пришел врач из Склифа, где сейчас лежит артистка. Хирург Игорь Шарипов заявил, что удалось справиться с острой фазой травматического шока.

Сейчас состояние Хлебниковой стабильно. Однако врач предупредил, что нельзя исключать осложнения. Артистка борется за свою жизнь и на данном этапе справляется.

Шарипов заявил, что 20% ожогов угрожают жизни из-за их расположения – на лице, голове и груди, а также в дыхательных путях. К тому же, у певицы сильная интоксикация. Впрочем, отравление угарным газом удалось купировать. Хлебниковой потребуется переливание плазмы.

Известно, что Хлебникова находится в состоянии медикаментозной коме и подключена к ИВЛ. У нее 50% ожогов тела. Друг артистки рассказал, что перед трагедией певица находилась в депрессии из-за невостребованности и потери мужа. Однако он опроверг данные о том, что артистка выпивала. СМИ сообщали, что, возможно, Хлебникова в состоянии алкогольного опьянения заснула с сигаретой в руках.