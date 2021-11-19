Врач сообщил подробности о состоянии Хлебниковой

Врач сообщил подробности о состоянии Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сейчас идет борьба за жизнь певицы

Сегодня, 19 ноября, общественность шокировала новость о пожаре в доме Марины Хлебниковой. Вечером в студию Андрея Малахова "Прямой эфир" пришел врач из Склифа, где сейчас лежит артистка. Хирург Игорь Шарипов заявил, что удалось справиться с острой фазой травматического шока.

Сейчас состояние Хлебниковой стабильно. Однако врач предупредил, что нельзя исключать осложнения. Артистка борется за свою жизнь и на данном этапе справляется. 

Шарипов заявил, что 20% ожогов угрожают жизни из-за их расположения – на лице, голове и груди, а также в дыхательных путях. К тому же, у певицы сильная интоксикация. Впрочем, отравление угарным газом удалось купировать. Хлебниковой потребуется переливание плазмы. 

Известно, что Хлебникова находится в состоянии медикаментозной коме и подключена к ИВЛ. У нее 50% ожогов тела. Друг артистки рассказал, что перед трагедией певица находилась в депрессии из-за невостребованности и потери мужа. Однако он опроверг данные о том, что артистка выпивала. СМИ сообщали, что, возможно, Хлебникова в состоянии алкогольного опьянения заснула с сигаретой в руках. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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