Пыталась спастись: Хлебникова ползком добралась до окна загоревшейся комнаты

Пыталась спастись: Хлебникова ползком добралась до окна загоревшейся комнаты
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спасатели раскрыли новые подробности трагедии

Несколько дней назад, 18 ноября, знаменитая российская певица Марина Хлебникова попала в больницу с множественными ожогами. Преданные фанаты пристально следят за новостями о состоянии любимый артистки. Недавно стало известно, какими были последние минуты до приезда спасателей.

Оказалось, Марина Хлебникова была в сознании, когда в комнате, где она спит, начался пожар. Охваченная огнем знаменитость самостоятельно пыталась спастись. Артистка поползла к окну, однако в какой-то момент от боли или, надышавшись дымом, упала в обморок. Там ее обнаружили прибывшие на место трагического инцидента сотрудники МЧС. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Московский комсомолец".

Также сообщается, что рядом с постелью исполнительницы нашумевших в свое время хитов "Солнышко мое, вставай!", "Чашка кофею", "Мой генерал", "Стаканчик бренди" и других лежала зажигалка. Предположительно, постель звезды загорелась из-за зажженной сигареты.

Напомним, сильный пожар в квартире знаменитости произошел вечером 18 ноября. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. За ее жизнь борются высококвалифицированные медицинские специалисты. Пожар был такой силы, что практически вся обстановка в комнате выгорела. От дивана Хлебниковой остались одни пружины, а стены звездного жилища покрылись толстым слоем копоти.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей