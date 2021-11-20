Спасатели раскрыли новые подробности трагедии

Несколько дней назад, 18 ноября, знаменитая российская певица Марина Хлебникова попала в больницу с множественными ожогами. Преданные фанаты пристально следят за новостями о состоянии любимый артистки. Недавно стало известно, какими были последние минуты до приезда спасателей.



Оказалось, Марина Хлебникова была в сознании, когда в комнате, где она спит, начался пожар. Охваченная огнем знаменитость самостоятельно пыталась спастись. Артистка поползла к окну, однако в какой-то момент от боли или, надышавшись дымом, упала в обморок. Там ее обнаружили прибывшие на место трагического инцидента сотрудники МЧС. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Московский комсомолец".

Также сообщается, что рядом с постелью исполнительницы нашумевших в свое время хитов "Солнышко мое, вставай!", "Чашка кофею", "Мой генерал", "Стаканчик бренди" и других лежала зажигалка. Предположительно, постель звезды загорелась из-за зажженной сигареты.

Напомним, сильный пожар в квартире знаменитости произошел вечером 18 ноября. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. За ее жизнь борются высококвалифицированные медицинские специалисты. Пожар был такой силы, что практически вся обстановка в комнате выгорела. От дивана Хлебниковой остались одни пружины, а стены звездного жилища покрылись толстым слоем копоти.