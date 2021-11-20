Стали известны подробности смерти Гаркалина

Стали известны подробности смерти Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
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У звезды ленты "Ширли-мырли" один за другим отказывали органы

Сегодня, 20 ноября, появилась трагическая новость – коронавирус лишил этот мир еще одной звезды. Скончался Валерий Гаркалин. Актер умер в Коммунарке, где с начала октября проходил лечение от COVID-19.

Об этом журналистам рассказал источник в ГИТИС, где Гаркалин учил студентов актерскому мастерству. 

Как пишет телеграм-канал Mash, состояние Гаркалина постоянно ухудшалось. Не так давно у артиста развился пневматоракс. Затем начали отказывать внутренние органы. Смерть наступила в половину первого ночи. 

В середине ноября сообщалось, что Гаркалину грозит ампутация левой руки – у него начался тромбоз артерий. Сердце артиста также работало на износ. Несмотря на все старания медиков, у Валерия Борисовича были проблемы с давлением. 

Гаркалин попал в Коммунарку 2 октября. Болезнь очень быстро прогрессировала. Всего за считанные дни степень поражения легких возросла с 25% до 85%. Артиста в состоянии комы подключили к ЭКМО. В начале ноября актер перенес операцию – в его легких скопился воздух, который давил на органы дыхания. Хирургическое вмешательство звезда картины "Катала" перенес. Однако ковид оказался сильнее. 

Официальные представители Гаркалина старались не комментировать данные о его болезни, призывая не верить информации в СМИ.  

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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