Инцидент случился на юбилее "Муз ТВ"

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров славится своим острым языком и несдержанностью в конфликтных ситуациях. На этот раз певец отчитал журналистку за вопрос, который показался ему неуместным.



Скандальная ситуация произошла на праздновании юбилея популярного музыкального канала "Муз ТВ". Началось все с яркого конфуза золотого голоса России Николая Баскова. "Натуральный блондин" с радостью позировал многочисленным фотографам и с удовольствием блистал на красной дорожке. Однако в какой-то момент он неудачно переставил ноги и, поскользнувшись, рухнул на декорации.

За этим инцидентом наблюдали корреспонденты. Однако Басков ничуть не смутился и сам с радостью посмеялся над своей неуклюжестью.

Одна из журналисток решила поинтересоваться мнением Киркорова по поводу забавного случая с его товарищем-певцом. Она спросила у Филиппа, посмеялся ли он над своим другом. Однако Киркоров явно был не в духе. Смерив девушку надменным взглядом, он выпалил:

"Дура, что ль?"

После этого король российской эстрады вальяжно удалился, оставив журналистов обсуждать неприятный инцидент.

Напомним, недавно Филипп Бедросович угодил в крупный скандал. После его сомнительной выходки с блогером Давидом Манукяном "Муз ТВ"оштрафовали за гей-пропаганду. На одно из мероприятий канала два артиста явились в образе двух женихов.