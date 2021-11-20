Актер поделился своим мнением по поводу расставания певицы с молодым супругом

Знаменитый артист Стас Садальский в последнее время больше известен своими откровенными высказываниями по поводу различных событий, происходящих в сфере шоу-бизнеса. На этот раз он решил пройтись по неудавшейся супружеской жизни певицы Лолиты Милявской с молодым возлюбленным Дмитрием Ивановым.



Садальский убежден, что этот брак погубила излишняя показушность, которой грешили бывшие возлюбленные. Лолите очень хотелось показать всему свету свое счастье, а оно, как известно, любит тишину. В итоге отношения начали трещать по швам и закончились громким разводом.

70-летний артист на своей странице в социальной сети "Инстаграм" поделился совместным кадром с бывшими супругами. Также он привел строки знаменитого российского поэта Сергея Есенина. Выдающийся культурный деятель еще много лет назад подчеркивал, что "о любви вздыхают лишь украдкой". Так что громкие признания в чувствах и выставление их на всеобщее обозрение только вредят отношениям.

Стас убежден, что если бы Лолита поскромнее вела себя в этом вопросе, брак с молодым мужем можно было сохранить. Однако, к сожалению, многие звезды почему-то хотят, чтобы об их личном счастье знали все вокруг. Тем хуже им приходится, когда лодка любви разбивается также у всех на виду.

К слову, недавно Стас Садальский написал разгромный пост о российском кинематографе. Артиста очень раздражает, что в фильмах постоянно снимаются "чьи-то жены и любовницы".