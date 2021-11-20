Между парами идет нешуточная борьба за первое место

"Ледниковый период" на Первом канале очень полюбился зрителям за яркие выступления и незабываемые эмоции. Однако сами выступающие пары не воспринимают проект как шоу. Для них это настоящий конкурс, где каждый хочет выиграть. Одна из участниц передачи Татьяна Волосожар рассказала о закулисье шоу и соперничестве между коллегами.

Двукратная олимпийская чемпионка выходит на лед проекта в паре со звездой фильма "Серебряные коньки" Федором Федотовым. Фигуристка призналась, что ей пришлось бороться за одну поддержку, которую она исполнила с актером. На элемент положила глаз другая пара. Однако такой расклад не понравился Волосожар, которая впервые исполнила эту поддержку с мужем Максимом Траньковым. Супруги вместе выступали и завоевали две медали на Сочи-2014. Поэтому спортсменка заявила, что элемент может добавить в свой номер только она со своим партнером, но никто другой.

Волосожар с улыбкой рассказала "Газете.ру" о том, что закулисные интриги в "Ледниковом периоде" тоже есть, как и соперничество.

Волосожар и Федотов – одна из лидирующих пар. Они не раз набирали максимальное количество баллов (12). Однако на достигнутом фигуристка и актер не собираются останавливаться. Пара хочет исполнить элемент, который еще никогда не показывали на "Ледниковом периоде". Волосожар не уверена, что получится сделать двойной подкрут – с непрофессионалом такое еще никто не пробовал, но попытать удачу они планируют. Ведь Федотов, по ее словам, очень быстро учится.

К слову, в свежем выпуске, который покажут вечером 20 ноября, пара, прикованная друг к другу цепью в ногах, выйдет на лед в костюмах тюремных заключенных. Волосожар пошутила, что такой наряд призван замедлить их пару, чтобы у других был шанс показать себя тоже.