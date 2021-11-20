Артист сделал целых четыре прививки от коварного вируса

Сегодня, 20 ноября, сфера кинематографа переживает очередную трагедию. Этот мир покинул любимец миллионов советских и российских телезрителей Валерий Гаркалин. Артист долгое время боролся с пресловутым коронавирусом, однако все же пал жертвой инфекции. Незадолго до госпитализации Гаркалин общался со своим близким приятелем, режиссером Виталием Максимовым. Тот поведал, что ныне покойный актер всеми силами старался защитить свой организм от COVID-19.



Слова Максимова в своем телеграм-канале приводит знаменитая актриса Мария Шукшина. Виталий рассказал Марии, что беседовал с Валерием буквально накануне того рокового дня, когда звезду "Ширли-мырли" забрали в больницу. Оказалось, что Гаркалин очень переживал из-за эпидемиологической обстановки в стране, и как сознательный гражданин прошел вакцинацию.

В августе артист два раза укололся "Эпиваккороной". Однако он решил, что защита организма будет более прочной, если иммунитет укрепить и другой вакциной. Уже в сентябре Валерий поставил еще два укола "Спутником". По словам Максимова, вторую дозу Гаркалин получил 12 сентября. Буквально через 20 дней, 2 октября артист попал в больницу с коронавирусом, где и умер.

Шукшина призналась, что очень переживает смерть коллеги по звездному цеху. Мария принимала самое деятельное участие в лечении Валерия, однако ничто не смогло спасти любимца публики.

Недавно стали известны подробности смерти знаменитого артиста. Оказалось, что у него один за другим отказывали органы.