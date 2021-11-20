Звезды не стало на 76-м году жизни

В субботу, 20 ноября, в информационном пространстве появились печальные новости. Оказалось, что почти неделю назад этот мир покинул известный артист Георгий Шахет. Земной путь знаменитости оборвался в 75 лет.



Такими грустными известиями с общественностью поделились представители Союза кинематографистов Российской Федерации. Оказалось, что Георгий Осипович отдал Богу душу еще 14 ноября, однако широкая публика узнала о трагическом событии только сейчас.

Что конкретно послужило причиной смерти знаменитого артиста театра и кино, пока не сообщается. Известно, что Шахет в последнее время тяжело болел и всеми силами боролся с серьезным недугом.

Будущий любимец публики родился в российской столице через полгода после завершения Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелое время, Георгий Осипович сумел выучиться в Высшем театральном училище имени Щукина и стал успешным артистом. Широкому зрителю он известен своими ролями в таких знаменитых кинопроектах, как "Хождение по мукам", "Есенин", "20 декабря" и других.

Напомним, сегодня также стало известно о кончине выдающегося артиста Валерия Гаркалина. Жизнь звезды "Ширли-мырли" унесла пресловутая коронавирусная инфекция. Будто предчувствуя, что конец наступит из-за COVID-19, незадолго до смерти Валерий сделал целых четыре прививки от этого заболевания.