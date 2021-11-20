Знаменитый артист успел написать завещание

20-е ноября стало трагичным днем в культурной сфере. В субботу оборвался земной путь знаменитого российского артиста Валерия Гаркалина. Миллионы зрителей страдают вместе с родными выдающегося актера. Однако через некоторое время скорбь пройдет, и придется решать насущные вопросы. Например, кому достанется наследство знаменитости.



Впрочем, Гаркалин еще при жизни озаботился этим вопросом. Больших денег в его копилке никогда не было, так как Валерий привык жить на широкую ногу. Он вместе с любимой женой Екатериной объездил весь свет. До ее смерти, которая наступила 12 лет назад, супруги успели побывать в Новой Зеландии, Америке и многих экзотических странах.

Главное богатство Валерия – это жилплощадь. В Москве у Гаркалина осталась просторная трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской. Также шесть лет назад он приобрел загородный особняк. Звездное жилище находится неподалеку от подмосковного Можайска. Одноэтажный, но просторный дом располагается на живописном участке в 30 соток.

Все свое имущество Валерий завещал любимой дочери Нике и внуку Тимофею. У Гаркалина была очень дружная семья, он много времени проводил с наследницей и ее сыном. Все, что успел приобрести за жизнь знаменитый артист, достанется его самым любимым людям.

К слову, недавно известный режиссер Виталий Максимов рассказал о последнем разговоре с ныне покойной звездой.