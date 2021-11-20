Трешка в Москве и загородный особняк: кому достанутся богатства Гаркалина

Трешка в Москве и загородный особняк: кому достанутся богатства Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Valeriy Garkalin Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый артист успел написать завещание

20-е ноября стало трагичным днем в культурной сфере. В субботу оборвался земной путь знаменитого российского артиста Валерия Гаркалина. Миллионы зрителей страдают вместе с родными выдающегося актера. Однако через некоторое время скорбь пройдет, и придется решать насущные вопросы. Например, кому достанется наследство знаменитости.

Впрочем, Гаркалин еще при жизни озаботился этим вопросом. Больших денег в его копилке никогда не было, так как Валерий привык жить на широкую ногу. Он вместе с любимой женой Екатериной объездил весь свет. До ее смерти, которая наступила 12 лет назад, супруги успели побывать в Новой Зеландии, Америке и многих экзотических странах.

Главное богатство Валерия – это жилплощадь. В Москве у Гаркалина осталась просторная трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской. Также шесть лет назад он приобрел загородный особняк. Звездное жилище находится неподалеку от подмосковного Можайска. Одноэтажный, но просторный дом располагается на живописном участке в 30 соток.

Все свое имущество Валерий завещал любимой дочери Нике и внуку Тимофею. У Гаркалина была очень дружная семья, он много времени проводил с наследницей и ее сыном. Все, что успел приобрести за жизнь знаменитый артист, достанется его самым любимым людям.

К слову, недавно известный режиссер Виталий Максимов рассказал о последнем разговоре с ныне покойной звездой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей