Артист заразился ковидом

Георгий Морозюк ушел из жизни в 77 лет. Печальную новость сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре.



Как пишут украинские СМИ, артист заболел коронавирусом. Морозюк умер в реанимации в ЦГБ города Ровно накануне, 19 ноября. Медики сообщали о тяжелом течении болезни.

Популярность советскому и украинскому актеру принес фильм "Высокий перевал". Он снялся более чем в двух десятках фильмов. Играл Морозюк и в театре. В начале девяностых он стал народным артистом Украины.

Ранее стало известно о смерти российского актера Валерия Гаркалина. Он ушел из жизни в ковидном госпитале.