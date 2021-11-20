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Георгий Морозюк ушел из жизни в 77 лет. Печальную новость
сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре.
Как пишут украинские СМИ, артист заболел коронавирусом. Морозюк умер в реанимации в ЦГБ города Ровно накануне, 19 ноября. Медики сообщали о тяжелом течении болезни.
Популярность советскому и украинскому актеру принес фильм "Высокий перевал". Он снялся более чем в двух десятках фильмов. Играл Морозюк и в театре. В начале девяностых он стал народным артистом Украины.
Ранее стало известно о смерти российского актера Валерия Гаркалина. Он ушел из жизни в ковидном госпитале.
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