Скончался советский актер Морозюк

Артист заразился ковидом

Георгий Морозюк ушел из жизни в 77 лет. Печальную новость сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре.

Как пишут украинские СМИ, артист заболел коронавирусом. Морозюк умер в реанимации в ЦГБ города Ровно накануне, 19 ноября. Медики сообщали о тяжелом течении болезни.

Популярность советскому и украинскому актеру принес фильм "Высокий перевал". Он снялся более чем в двух десятках фильмов. Играл Морозюк и в театре. В начале девяностых он стал народным артистом Украины.

Ранее стало известно о смерти российского актера Валерия Гаркалина. Он ушел из жизни в ковидном госпитале.

Источник: Сайт Ровенского академического музыкально-драматического театра ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Российский силач": эксперты США указали на мощь приструнившего Запад Путина

Наш президент вызывает восторг у зарубежных специалистов

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей