Грозился уйти из "Ширли-Мырли" из-за Меньшова: как складывалась судьба Гаркалина

Грозился уйти из "Ширли-Мырли" из-за Меньшова: как складывалась судьба Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/www.globallookpress.com
Артист был чутким человеком

Легендарного артиста Валерия Гаркалина не стало слишком рано – на 68-м году жизни. Однако за свою актерскую карьеру он сыграл в почти сотни фильмах и сериалах. Но вот его путь к заветной мечте – блистать в кино и на сцене – был трудным.

Гаркалин появился на свет в 1954 году в Белокаменной. Отец будущего актера владел небольшой автомастерской, а мама трудилась кассиром в столовой. В школу Валерий Борисович ходил в Щелково.

Гаркалин мечтал стать актером, но, получив среднее образование, не смог поступить в театральный институт. По желанию отца ему пришлось работать слесарем на заводе. Вскоре его забрали в армию, где он был главой театрального кружка.

Вернувшись из армии, Гаркалин смог стать студентом кукольного факультета Гнесинки. Первое время артист служил в передвижном театре кукол при Кемеровской филармонии. Трудился актер и на сцене Государственного театра кукол Сергея Образцова. В конце 1980-х Гаркалин получил режиссерское образование в ГИТИСе. 

Больше десятка лет актер трудился в Московском академическом театре сатиры. Гаркалин играл во многих знаменитых постановках, например в "Ревизоре". 

Массовый советский зритель узнал об актере лишь в 1989 году. Одной из первых работ стала картина Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского "Катала". 

Спустя шесть лет зрители увидели картину "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. Любопытно, что в какой-то момент съемок Гаркалин захотел отказаться от своей роли. Режиссер не хвалил актера, поэтому последний решил, что тот его невзлюбил. Испугавшийся ухода Гаркалина Меньшов упал перед ним на колени и спросил, как может ему доказать свою любовь. С того момента Владимир Валентинович не скупился на похвалу. 

Затем последовали работы в фильмах "Ландыш серебристый", "Бедная Саша" и популярных сериалах, например "Короли игры".

В 2008 году в Литве с Гаркалиным случилась беда – артист перенес инфаркт и остановку сердца. Через год – второй сердечный приступ. Именно из-за проблем с сердцем у артиста появились осложнения на фоне коронавируса в октябре 2021 года, которые и привели к смерти.

Что касается личной жизни, то Валерий Борисович был женат на заслуженном деятеле искусств РФ Екатерине. В 2009-м супруга артиста умерла на 57-м году жизни от рака. Позже Гаркалин заявил, что будет хранить верность жене до конца своих дней, и обещание свое сдержал. У актера осталась дочь Ника, которая работает театральным продюсером. 

Полина ИВАНОВА
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