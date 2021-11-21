"Не попадет в рай даже с QR-кодом": задетый Шифрин ответил Измайлову

"Не попадет в рай даже с QR-кодом": задетый Шифрин ответил Измайлову
Ефим Шифрин. Фото: Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Шоумен заявил, что это не дело посторонних

Кончина известного сатирика Виктора Коклюшкина вызвала смятение среди представителей артистического эшелона. Близкие утверждают, что драматург вылепил из Ефима Шифрина звезду эстрадного уровня и не дождался даже слов благодарности, заявил артист эстрады Лион Измайлов.

Он указал, что в последнее время Шифрин сводил к минимуму общение с Коклюшкиным, однако пользовался во время концертов его заготовками. Ефим, считает мэтр, личнотсь явно неблагодарная и довольно сложная.

Шифрину слова коллеги пришлись явно не по вкусу. Задетый шоумен явился на похороны Коклюшкина в числе немногих, решивших почтить его память. Ефим выразил соболезнования семье умершего.

Артист заявил в ответном заявлении, что Измайлову не светит после смерти счастливая загробная жизнь. А его взаимотношения с Коклюшкиным – не дело третьих лиц.

"Он в рай не попадет даже с QR-кодом. Никогда с Витей не ссорилисьСтали реже общаться, и у него появился повод судачить", – высказался Шифрин.

Никто не в курсе причин, заставивших сатирика в последние годы закрыться от внешнего мира, включая публику и друзей. По мнению некоторых, все началось с истории с супругой Ольгой, которая спасла Коклюшкина от алкоголизма. Однако ходят слухи о том, что женщина держала мужа чуть ли в неволе, и сатирик все больше и больше закрывался, стараясь избегать даже вопросов о том, как обстоят дела дома.

Другие утверждают, что Ольга отвадила от мужа после свадьбы всех старых друзей – мол, чтобы Виктор не попал под дурное влияние любителей праздного образа жизни.

Ранее Измайлов рассказал о своем браке с журналисткой Аллой.

Источник: "Ты не поверишь" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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