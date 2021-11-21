Мужчина считает себя невиновным

В 2021 году предприниматель Игорь Гольдберг расстался со своим салоном красоты в западной части Москвы. Стоимость помещения составила 8 миллионов рублей. Бонусом к нему, по сообщениям ряда СМИ, шел даже концерт с Аллой Пугачевой за те же деньги. Однако бизнесмен не увидел ни звезду российской эстрады, ни средств за продажу салона.

Гольдберг поверил, что покупатель расплатится через неделю, а вдобавок Примадонна выступит у него в ресторане. Виновником бизнесмен считает Владислава Пугачева, племянника звезды. Последний, со слов пострадавшего, обещал, что тетя выступит у Игоря за ту же сумму, в которую обошелся салон.

Однако обещанных денег Гольдберг так и не дождался. Пришлось подавать в суд на племянника Примадонны, чтобы вернуть средства. Владислав пришел отвечать в суд вместе с юристом и свидетелями, которые присутствовали на сделке.

История началась весной этого года, когда Игорь продал Владиславу салон красоты. Последний свою вину признавать отказывается. Родственник Примадонны сообщил журналистам НТВ, что у него имеются все расписки и документы. Однако бизнесмен утверждает, что все данные поддельны – он не ставил своей подписи на бумагах, так как в глаза не видел обещанных денег.

В деле предстоит разобраться Савеловскому суду столицы. Заседание назначено на конец декабря. Сам бизнесмен считает, что Пугачев желает продать салон за одиннадцать миллионов рублей по некоему объявлению. Ответчик же отмахивается: мол, ради дела пришлось расстаться с двухкомнатной квартирой в наследство от родителя, и назначить жену ответственной за все рабочие вопросы.

Владислав не намерен вовлекать в проблемы свою знаменитую родственницу, заявляя, что Примадонну тревожить не стоит.