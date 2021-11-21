Вдова легендарного актера уверена, что у нее хотят "отжать" жилплощадь

Вокруг наследства покойного Армена Джигарханяна продолжают кипеть страсти. Речь идет о квартире на Новом Арбате. Напомним, что половина принадлежит Татьяне Власовой, вдове артиста, а вторая в собственности у предпринимателя Юрия Растегина. Последний не раз говорил, что Джигарханян был не против, чтобы в квартире устроили музей, и он намерен исполнить его волю. Однако Власова уверяет, что у нее попросту пытаются отнять жилье.



Растегин вышел на связь с журналистами и раскрыл подробности конфликта со вдовой Джигарханяна. Мужчина недоумевает, почему Власова снова начала нервничать по поводу квартиры, где она продолжает жить по сей день. Бизнесмен заверил, что не собирается выгонять женщину на улицу. Во-первых, он не может это сделать юридически – Власова владеет половиной квартиры. Во-вторых, Растегин лично встречался со вдовой Джигарханяна и его пасынком Степаном летом и обсуждал с ними планы относительно музея.

Бизнесмен тогда предлагал подумать над двумя вариантами. Либо Власова продолжает жить на Арбате, сколько ей вздумается, либо переезжает в другую квартиру, которую ей купит Растегин. Татьяна согласилась поразмыслить.

Несмотря на миролюбивый настрой мужчины, Власова паникует. Появившись на шоу "Пусть говорят", посвященном годовщине смерти Джигарханяна, она во всеуслышание заявила: "Я знаю, что не будет никакого музея. Это отжим недвижимости".

Рано или поздно там, где ранее вместе с Власовой жил Джигарханян, появится музей, говорит Растегин.

"Это была воля Джигарханяна",

– напомнил бизнесмен, добавив, что актер даже подписал соглашение по этому поводу. По словам Растегина, он располагает видеодоказательствами. Об этом он поведал "Собеседнику".

Ранее пасынок Джигарханяна развеял слухи о большом наследстве.