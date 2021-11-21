О причинах смерти не сообщается

Популярный российский актер, продюсер Михаил Зубов ушел из жизни в возрасте 42 лет. Об этом сообщила в социальных сетях близкая подруга артиста, Елена Володина.

Руководитель краснодарского кинолицея указала, что Михаил так и не дождался фильма, который она готовила вместе с командой. Однако причин смерти актера не указала.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма," – говорится в сообщении, опубликованном на странице Володиной в социальной сети "ВКонтакте".

Женщина также заявила, что не знает, как ей справиться с такой потерей.

"Вечная светлая память, земля ему пухом", "Царство небесное!", "Как так-то?" – пишут поклонники в ветке комментариев под самим постом.



Зубов родился в 1979 году. Получил в 24 года профильное образование в институте международного предпринимательства и менеджмента, который находится в Краснодаре. Однако на полученных знаниях Михаил не остановился: через шесть лет в том же городе окончил окончил Школу актерского мастерства "Артанде".

На широких киноэкранах артист дебютировал три года назад после роли в кинокартине "Ласточка". После этого на него обратили внимание представители высших эшелонов российского кинематографа. Он исполнил роль в спортивной драме Данилы Козловского "Тренер". Принимал участие в съемках популярного сериала "Воронины".

Двумя днями ранее сообщалось о смерти советского актера Георгия Морозюка, ушедшего из жизни на 78-м году жизни.