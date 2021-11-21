За 280 миллионов: Поргина задумалась о продаже квартиры Караченцова

За 280 миллионов: Поргина задумалась о продаже квартиры Караченцова
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Вдова хочет новый загородный дом

Людмила Поргина призналась, что подумывает о продаже квартиры, которая находится в Шведском тупике. Стоит недвижимость, оставшаяся после смерти ее супруга Николая Караченцова порядка 280 миллионов рублей.

На вырученные средства вдова мечтает построить домик на даче, которая находится в Валентиновке. Размеры участка позволяют – на 60 сотках есть, где разгуляться.

"Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли",

– цитирует Поргину "Собеседник".

Напомним, ранее вдова легендарного актера сообщила, что сдала квартиру в центре столицы. Однако по требованию жильцов пришлось вывозить оттуда все личные вещи Караченцова. После этого озадаченная Поргина пожаловалась, что не знает, куда все это девать.

Ранее СМИ сообщали, что вдову Караченцова могут выгнать из "Ленкома". Учитывая, что Поргина вот уже 30 лет не появляется на сцене и получает при этом зарплату, есть основания ее уволить за прогулы, заявил юрист.

С худруком "Ленкома" у Поргиной весьма натянутые отношения. Не так давно он выразил возмущение тем, что родные забросили могилу Караченцова.

Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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