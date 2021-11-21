Журналист заявил, что никогда не слышал от звезды громогласных выпадов по поводу принадлежности полуострова

Популярный российский телеведущий Андрей Норкин назвал главную проблему звезды советской и украинской эстрады Софии Ротару, которая будто бы спит и видит возвращение Крыма в состав Незалежной. По мнению журналиста, сомнительную услугу исполнительнице народных хитов оказал ее сестры, так как сама Ротару никогда не делала подобных заявлений.

Как отмечает источник, скандал начался с заявлений Аурики, сестры Софии. Женщина заявила, что певица все ждет и не дождется, когда полуостров вновь станет украинским. Ситуацию прокомментировал Норкин, указавший, что общественность постоянно поднимает подобный шум вокруг Ротару чуть ли не каждый год.

Впрочем, считает Андрей, подобные явления небезосновательны – Ротару приняла участие в съемках "Песни года", которую должны показать российским телезрителям во время новогодних праздников по сложившейся традиции. Однако проблема заключается в том, что от Ротару подобных фраз по поводу принадлежности Крыма никто никогда не слышал. Норкин выразил уверенность в эфире телепрограммы "Место встречи" на НТВ, что слухи плодят "разговорчивые" родственницы, так как от самой Софии никто ничего подобных фраз не следовало.

Напомним, не так давно сестра Софии Аурика заявила, что София не возвращается в Крым, так как ждет, чтобы он снова вошел в состав Украины. Ротару указала, что у ее родственницы есть в Ялте собственная вилла, которая пока что пустеет. Скандальное интервью женщины прокомментировали в Крыму, куда ее позвали погостить.