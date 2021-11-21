Умерла советская и российская артистка Нина Русланова

Умерла советская и российская артистка Нина Русланова
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ей было 75 лет

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в Москве. Об этом сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в "Инстаграм". 

Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из столичных больниц после инсульта. Она была в тяжелом состоянии.

Садальский написал, что трагическую новость ему сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. 

"Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик", – сообщил он.

Валерия Гущина в беседе со "СтарХитом" подтвердила новость о кончине артистки, однако от подробностей произошедшего воздержалась. 

По данным РИА "Новости", актриса долгое время боролась с болезнью.

Русланова сыграла в таких известных картинах, как "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Будьте моим мужем", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза", "Тени исчезают в полдень", и других. Ей было 75 лет.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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