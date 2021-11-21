Последние 10 дней она провела в больнице

На 76-ом году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. В СМИ сообщалось, что она умерла после продолжительной борьбы с болезнью. РЕН ТВ удалось узнать, из-за чего не стало звезды российского и советского кинематографа.

Последние 10 дней артистка провела в больничной палате. Врачи решили ее госпитализировать после того, как обнаружили дыхательную недостаточность на фоне коронавируса. Знаменитость поначалу отказывалась ехать в клинику.

11 ноября ее положили в больницу с пневмонией и нарушением сердечного ритма, а 21 ноября артистки не стало.

Режиссер Олег Степченко в беседе с журналистами вспомнил совместную работу с Ниной Руслановой над картиной "Вий" – эта кинолента стала для нее последней. Он рассказал, что во время съемок у актрисы случился инсульт, но, несмотря на недуг, она продолжала работать на досъемках.

"Она справилась великолепно со всем, но забывала слова некоторые. Спасибо дочке, которая постоянна помогала ей, была на площадке", – отметил режиссер.

Пока информации о месте и дате прощания с Ниной Руслановой нет.