Появились подробности смерти Нины Руслановой

Появились подробности смерти Нины Руслановой
Фото: Igor Primak/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Последние 10 дней она провела в больнице

На 76-ом году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. В СМИ сообщалось, что она умерла после продолжительной борьбы с болезнью. РЕН ТВ удалось узнать, из-за чего не стало звезды российского и советского кинематографа. 

Последние 10 дней артистка провела в больничной палате. Врачи решили ее госпитализировать после того, как обнаружили дыхательную недостаточность на фоне коронавируса. Знаменитость поначалу отказывалась ехать в клинику. 

11 ноября ее положили в больницу с пневмонией и нарушением сердечного ритма, а 21 ноября артистки не стало.

Режиссер Олег Степченко в беседе с журналистами вспомнил совместную работу с Ниной Руслановой над картиной "Вий" – эта кинолента стала для нее последней. Он рассказал, что во время съемок у актрисы случился инсульт, но, несмотря на недуг, она продолжала работать на досъемках.

"Она справилась великолепно со всем, но забывала слова некоторые. Спасибо дочке, которая постоянна помогала ей, была на площадке", – отметил режиссер.

Пока информации о месте и дате прощания с Ниной Руслановой нет.

Источник: РЕН ТВ
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России

На заявления обратил внимание политолог

В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС

Москву подозревают в попытке усиления провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей