Состояние певицы оценивается как стабильно-тяжелое

В минувшее воскресенье, 21 ноября, в СМИ распространилась хорошая новость – певица Марина Хлебникова, ставшая жертвой пожара, пришла в себя. Журналисты выяснили, как себя чувствует 56-летняя исполнительница.

Напомним, возгорание в квартире Хлебниковой произошло 18 ноября. По одной из версий, Марина Арнольдовна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с сигаретой в руках. По другой – в доме произошло короткое замыкание. Певица сильно пострадала – она надышалась угарным газом, а также получила ожоги 50% тела. Знаменитость экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где подключили к аппарату ИВЛ. Позже заслуженная артистка РФ впала в кому.

Спустя несколько дней после страшного инцидента деятельницу культуры отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Хлебниковой как стабильно-тяжелое, передает "Собеседник".

У певицы держится высокая температура – столбик термометра показывает 38,5°С. Самостоятельно принимать пищу Марина Арнольдовна пока не может. Исполнительница ест через зонд, демонстрируя хороший аппетит.

Медики диагностировали у артистки ожог дыхательных путей второй степени. Как передает телеканал "360", из-за этого деятельница культуры сильно страдает. Ведь каждый вдох и выдох отзывается в ней болью.

Хлебникова адекватно оценивает все происходящее. Однако говорить о том, когда ее переведут в обычную палату, пока рано.

Ранее появилась информация, что Марина Арнольдовна пыталась самостоятельно спастись из горящей квартиры.