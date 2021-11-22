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В минувшее воскресенье, 21 ноября, в СМИ распространилась хорошая новость – певица Марина Хлебникова, ставшая жертвой пожара, пришла в себя. Журналисты выяснили, как себя чувствует 56-летняя исполнительница.
Напомним, возгорание в квартире Хлебниковой произошло 18 ноября. По одной из версий, Марина Арнольдовна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с сигаретой в руках. По другой – в доме произошло короткое замыкание. Певица сильно пострадала – она надышалась угарным газом, а также получила ожоги 50% тела. Знаменитость экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где подключили к аппарату ИВЛ. Позже заслуженная артистка РФ впала в кому.
Спустя несколько дней после страшного инцидента деятельницу культуры отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Хлебниковой как стабильно-тяжелое, передает "Собеседник".
У певицы держится высокая температура – столбик термометра показывает 38,5°С. Самостоятельно принимать пищу Марина Арнольдовна пока не может. Исполнительница ест через зонд, демонстрируя хороший аппетит.
Медики диагностировали у артистки ожог дыхательных путей второй степени. Как передает телеканал "360", из-за этого деятельница культуры сильно страдает. Ведь каждый вдох и выдох отзывается в ней болью.
Хлебникова адекватно оценивает все происходящее. Однако говорить о том, когда ее переведут в обычную палату, пока рано.
Ранее появилась информация, что Марина Арнольдовна пыталась самостоятельно спастись из горящей квартиры.
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