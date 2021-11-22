Русланова до конца дней страдала от проклятья Малявиной

Русланова до конца дней страдала от проклятья Малявиной
Нина Русланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прошлом актрисы были подругами

21 ноября из жизни ушла народная артистка РФ Нина Русланова. Актриса театра и кино до конца своих дней верила, что на ней лежит страшное "проклятье".

В прошлом Русланова состояла в дружеских отношениях с Валентиной Малявиной. К слову, деятельница культуры скончалась 30 октября этого года.

В 1978 году не стало супруга Малявиной Станислава Жданько. Изначально следствие считало, что актер наложил на себя руки. Однако спустя пять лет Валентину Александровну признали виновной в смерти избранника. Нина Ивановна свидетельствовала против приятельницы во время суда. Народная артистка РФ не верила в то, что деятель культуры мог уйти из жизни по своей воле.

Поступок подруги Малявина сочла за предательство. На заседании артистка наговорила Руслановой много плохого. Она заявила, что коллега и ее дочь будут несчастными.

Как позже рассказала дочь Нины Ивановны Олеся Рудакова, именитая родительница считала – Валентина Александровна ее прокляла. Когда в семье появлялись какие-либо проблемы, их причиной артистка называла слова приятельницы.

Так, например, Русланова была уверена, что ее наследница не может выйти замуж как раз из-за страшных слов Малявиной, передавало издание "7 дней".

Напомним, Нине Ивановне было 75 лет. Причиной ее смерти, по данным СМИ, стал коронавирус. Некоторое время назад звезда кинокартины "Тени исчезают в полдень" попала в больницу с пневмонией и нарушением сердечного ритма. 

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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