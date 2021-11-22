Актеру Жигунову угрожают тюрьмой

Актеру Жигунову угрожают тюрьмой
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деятель культуры намерен бороться за справедливость

Актер Сергей Жигунов намерен судиться с российской кинокомпанией "Амедия". Причина кроется в том, что последняя отказывается признавать заслуженного артиста РФ соавтором сценария к сериалу "В парке Чаир".

Изначально Жигунов надеялся на то, что конфликт удастся урегулировать без судебных разбирательств. Сергей осознавал – скандал вокруг картины очернит репутацию не только Леонарда Блаватника, который владеет кинокомпанией, но и представителей "Первого". Дело в том, что сериал создавался как раз для данного телеканала.

В "Амедии" не захотели пойти звезде "Моей прекрасной няни" навстречу. Тогда актер написал заявление в Лефортовский суд Москвы. После этого в адрес знаменитости начали поступать угрозы, передает "СтарХит".

"За то, что я подаю в суд, мне угрожают прокуратурой", – пожаловался деятель культуры.

Тот факт, что его хотят засадить в тюрьму, шокирует Сергея. Действия кинокомпании по отношению к своим деловым партнерам кажутся Жигунову максимально странными.

11 декабря состоится заседание по этому громкому делу. Представители интересов артиста собирают доказательства, которые могут подтвердить факт его участия в создании картины. Примечательно, что актер полтора года выполнял обязанности продюсера и руководителя авторской группы.

В итоге судьба сериала оказалась под угрозой. Неизвестно, увидят ли зрители Первого канала картину "В парке Чаир".

Ранее Жигунов раскрыл новые детали о съемках "Моей прекрасной няни". 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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