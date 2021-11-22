Отказала Лукашенко: украинской певице отменили концерт в Белоруссии

Отказала Лукашенко: украинской певице отменили концерт в Белоруссии
Maruv. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Вокалистка призналась, что расстроена ситуацией

Украинская исполнительница Анна Корсун, известная как Maruv, не смогла выступить на концерте в Минске 20 ноября. Позднее артистка прояснила детали для поклонников.

20 числа у Анны вместе с командой планировался концерт в минском Прайм Холле. Однако двумя днямя ранее на сайте концертной площадки появилась информация о том, что украинская исполнительница не выступит. Причиной стало аннулирование гастрольного удостоверения Минским горуправлением культуры.

Расстроенные поклонники попросили Анну прокомментировать произошедшее. Та заявила в "Сториз", отвечая на вопрос фолловеров, что два года ждала концерта в Белоруссии. Вместе с командой Maruv подготовила красочное шоу с костюмами, однако спеть не получилось.

"Конечно, вся наша команда расстроена", – призналась Анна на своей странице в "Инстаграм".

Позднее ситуацию решили прояснить журналисты, которые обратились к представителям Prime Hall за уточнением деталей. Те заявили, что полученное организаторами разрешение на проведение концертного мероприятия было отозвано исполнительным комитетом. Однако причину отмены в Prime Hall не стали указывать. 

"Поэтому мероприятие не состоится, оно будет отменено, билеты нужно сдавать", – приводит "Украина.ру" заявление пресс-службы концертного зала.

Сама артистка считает, что инцидент связан с ее отказом участвовать в организованном Александром Лукашенко фестивале в Белоруссии. Официальной причиной отмены ей указали маркировку концерта 18+, котя Анна отмечает, что ценз в действительности 16+, и ранее в минском комитете одобрили проведение мероприятия. 

Напомним, ранее Maruv отказалась от участия в "Славянском базаре", который состоялся летом в Витебске. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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