Продюсер винит во всем произошедшем только себя

Актер и кинорежиссер Гоша Куценко рассказал, почему он не снимается в проектах для Первого канала. Своей историей деятель культуры поделился в эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки.

Долгое время Куценко не мог понять, почему представители "Первого" не предлагают ему работу. Продюсер перебирал все возможные причины, по которым он оказался в "черном списке" телеканала.

В какой-то момент Гошу как будто осенило. Артист пришел к выводу, что в отсутствии приглашений со стороны компании виноват именно он.

"Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался", – отметил кинорежиссер.

В итоге Куценко перестали звать на съемки. Это, по словам знаменитости, продолжается около десяти лет.

Гоша сильно переживает из-за подобного развития событий. Для него, как для артиста, игнорирование со стороны главного телеканала страны является настоящим ударом.

Актера отказываются звать как в кинокартины, так и в различные шоу. Куценко не ждут даже в музыкальных проектах, хотя он имеет сборник из собственных песен. Примечательно, что деятель культуры периодически ездит с концертами по России.

Ранее в Сети появилась фотография дочери Куценко и актрисы Марии Порошиной Полины. Звездный отец прокомментировал публикацию, назвав 24-летнюю наследницу "хорошенькой". Многие отметили, что девушка выглядит невероятно обаятельно.