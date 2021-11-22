Еще в августе актер занимался любимым делом

20 ноября общественность потрясла печальная новость – не стало актера Валерия Гаркалина. Народный артист РФ стал очередной жертвой коронавируса. Журналистка Алла Буловинова на своей странице в "Фейсбук" опубликовала последний снимок кинозвезды.

Фото было сделано 18 августа этого года. Буловинова запечатлела Гаркалина стоящим у служебного входа в театр имени Пушкина. В кадре Валерий Борисович предстал в черной рубахе и очках для зрения. На снимке деятель культуры выглядит уставшим.

Изнуренный вид артиста можно объяснить. Ведь незадолго до "фотосессии" он представил публике спектакль "У каждого свои недостатки". Гаркалин выступал режиссером в данной постановке.

"Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А.С. Пушкина...", – написала работница СМИ.

Напомним, Валерий Борисович попал в больницу в начале октября. Самочувствие актера резко ухудшалось, поэтому врачи приняли решение ввести его в состояние комы. У деятеля культуры диагностировали последнюю степень поражения легких. Гаркалин был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

8 ноября стало известно о том, что знаменитость перенесла экстренную операцию. В грудной клетке звезды кинокартины "Ширли-мырли" скопился воздух, который начал давить на органы дыхания.

К сожалению, спасти Гаркалина врачам не удалось. Народного артиста РФ похоронят на Миусском кладбище. Траурная церемония состоится во вторник, 23 ноября.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева раскрыла тайну Гаркалина.