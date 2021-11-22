Фото Гаркалина незадолго до смерти появилось в Сети

Фото Гаркалина незадолго до смерти появилось в Сети
Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Еще в августе актер занимался любимым делом

20 ноября общественность потрясла печальная новость – не стало актера Валерия Гаркалина. Народный артист РФ стал очередной жертвой коронавируса. Журналистка Алла Буловинова на своей странице в "Фейсбук" опубликовала последний снимок кинозвезды.

Фото было сделано 18 августа этого года. Буловинова запечатлела Гаркалина стоящим у служебного входа в театр имени Пушкина. В кадре Валерий Борисович предстал в черной рубахе и очках для зрения. На снимке деятель культуры выглядит уставшим.

Изнуренный вид артиста можно объяснить. Ведь незадолго до "фотосессии" он представил публике спектакль "У каждого свои недостатки". Гаркалин выступал режиссером в данной постановке.

"Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А.С. Пушкина...", – написала работница СМИ.


Напомним, Валерий Борисович попал в больницу в начале октября. Самочувствие актера резко ухудшалось, поэтому врачи приняли решение ввести его в состояние комы. У деятеля культуры диагностировали последнюю степень поражения легких. Гаркалин был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

8 ноября стало известно о том, что знаменитость перенесла экстренную операцию. В грудной клетке звезды кинокартины "Ширли-мырли" скопился воздух, который начал давить на органы дыхания.

К сожалению, спасти Гаркалина врачам не удалось. Народного артиста РФ похоронят на Миусском кладбище. Траурная церемония состоится во вторник, 23 ноября. 

Ранее телеведущая Лариса Гузеева раскрыла тайну Гаркалина. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Тихановская озвучила тактику по референдуму для противников Лукашенко

Оппозиция призвала белорусов участвовать в плебисците

Столкнувшаяся с "Курском" подлодка нашлась у берегов Норвегии

Взрыв мог произойти из-за встречного маневра российского судна, считает адмирал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей