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Накануне, 21 ноября, стало известно о смерти советской и российской актрисы Нины Руслановой. Журналисты выяснили, что оставила после себя народная артистка РФ и кому все это может достаться.
Напомним, у Руслановой осталась единственная дочь Олеся Рудакова. Она появилась на свет в браке кинозвезды с предпринимателем Геннадием Рудаковым.
Олеся является наследницей первой очереди. Адвокат Александр Бенхин отметил, что уже сейчас женщина может заявить о своих правах на имущество покойной матери. При этом Рудаковой придется ждать шесть месяцев – такой срок устанавливается нотариусом для того, чтобы дать возможность другим наследникам присоединиться к разделу.
"Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери", – отметил эксперт.
Не исключено, что при жизни деятельница культуры составила завещание. Однако официального подтверждения данной информации пока нет, передает "Телепрограмма".
Из имущества у Нины Ивановны осталась только комната в квартирк в центре Москвы, из окон которой открывается вид на Арбат.
Несколько лет назад там был сделан ремонт. Благодаря проекту "Идеальный ремонт" обстановка в ней стала более современной и уютной. Дизайнеры подарили новую жизнь старинной мебели Руслановой. Мастера поработали над внешним видом изделий, превратив их в произведения искусства.
Нину Ивановну похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 24 ноября, передает телеканал "360".
Ранее стало известно, что Русланова до конца своих дней страдала от проклятья Малявиной.
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