Не исключено, что при жизни актриса составила завещание

Накануне, 21 ноября, стало известно о смерти советской и российской актрисы Нины Руслановой. Журналисты выяснили, что оставила после себя народная артистка РФ и кому все это может достаться.

Напомним, у Руслановой осталась единственная дочь Олеся Рудакова. Она появилась на свет в браке кинозвезды с предпринимателем Геннадием Рудаковым.

Олеся является наследницей первой очереди. Адвокат Александр Бенхин отметил, что уже сейчас женщина может заявить о своих правах на имущество покойной матери. При этом Рудаковой придется ждать шесть месяцев – такой срок устанавливается нотариусом для того, чтобы дать возможность другим наследникам присоединиться к разделу.

"Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери", – отметил эксперт.

Не исключено, что при жизни деятельница культуры составила завещание. Однако официального подтверждения данной информации пока нет, передает "Телепрограмма".

Из имущества у Нины Ивановны осталась только комната в квартирк в центре Москвы, из окон которой открывается вид на Арбат.

Несколько лет назад там был сделан ремонт. Благодаря проекту "Идеальный ремонт" обстановка в ней стала более современной и уютной. Дизайнеры подарили новую жизнь старинной мебели Руслановой. Мастера поработали над внешним видом изделий, превратив их в произведения искусства.

Нину Ивановну похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 24 ноября, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что Русланова до конца своих дней страдала от проклятья Малявиной.