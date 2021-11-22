Певице может потребоваться пластическая операция

Врачи продолжают бороться за жизнь Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала в результате пожара в собственной квартире. Певица продолжает лежать в реанимации. И хотя медики говорят о положительной динамике, когда звезда 1990-х окончательно придет в сознание, ей будет непросто.

Хлебникова по-прежнему находится в коме. Однако теперь она может дышать самостоятельно – от ИВЛ ее отключили. Но специалисты продолжают внимательно следить за ее здоровьем, поэтому если ее состояние вдруг резко ухудшится, то бороться за жизнь артистка будет с помощью аппаратов.

Операций пока не было, но не исключено, что без них обойтись не удастся.

"У нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями – ей будет больно смотреть",

– рассказал "Комсомольской правде" осведомленный источник, добавив, что у певицы также серьезно пострадали дыхательные пути.

Также исполнительнице хита "Солнышко мое, вставай!" может потребоваться пластическая операция. Но окончательно этот вопрос прояснится чуть позже, потому что пока специалисты не теряют надежду, что веки могут восстановиться самостоятельно.

Ранее СМИ писали о том, что у звезды держится высокая температура. Также пострадавшая в результате ЧП артистка не может самостоятельно есть, поэтому она питается через специальный зонд. При этом у певицы хороший аппетит.